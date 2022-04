Aulas les flatte, la réponse des supporters est brutale

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dimanche, l'Olympique Lyonnais recevra Angers dans un stade qui devra patienter avant de se remplir et de vibrer puisque les deux principales associations de supporters ont décidé de montrer leur colère. Et Jean-Michel Aulas n'a pas réussi à changer la donne.

Ce mercredi, et à quelques jours de la reprise du Championnat de Ligue 1, les Bad Gones 1987 et les Lyon 1950, qui représentent l’énorme majorité des supporters de l’OL, ont annoncé qu’ils profiteraient de la réception du SCO, dimanche, pour montrer leur mécontentement. Il y aura d’abord un rendez à l’extérieur du stade, puis une entrée commune en seconde période afin de montrer leur raz-le-bol face à la politique actuelle du club de Jean-Michel Aulas. Profitant de la présentation officielle de Tetê, le président de l’Olympique Lyonnais a répondu à ce mouvement annoncé des supporters de l’OL en maniant la carotte et le bâton. « Leur inquiétude est légitime, on est tous très sensibles (....) J’étais un peu peiné de lire qu'ils avaient l'impression qu'il y avait une distance qui s'était installée, on les a reçus il y a peu de temps. On a eu ce match de Marseille qui nous a pénalisés. Même si les supporters ne sont pas directement responsables (...) Contrairement aux supporters, je pense que c'est trop tôt pour réagir comme ça. On va jouer un match important contre Angers et notre avenir européen quatre jours après contre West Ham. Je souhaite vraiment que tout le monde soit derrière l'équipe (...) En général, les groupes de supporters viennent m'en parler avant. Là, ils ont pris une autre voie, je la respecte. Il ne faut pas dissuader les autres supporters d'encourager l'équipe, car l'équipe a besoin d'eux », a expliqué Jean-Michel Aulas.

Les Bad Gones et les Lyon 1950 ne cèdent pas à Jean-Michel Aulas

On attendait la réaction officielle des Bad Gones 1987 et des Lyon 1950 à cette main tendue par le président de l’Olympique Lyonnais, et si éventuellement la manifestation de dimanche contre Angers allait être remise en cause. Mais via les réseaux sociaux, la réponse est tombée et elle ne va pas dans le sens de l’apaisement. « Rassemblement contestataire des supporters lyonnais. Face à la situation actuelle de notre club, rendez-vous le dimanche 3 avril à 15 heures sur la grande esplanade face à la boutique de l’OL », ont confirmé les deux associations de supporters, pas décidées à lâcher l’affaire et cela même si la formation de Peter Bosz a clairement besoin de toutes ses forces à l’entame de ce sprint final en Ligue 1, avant de jouer un match important contre West Ham en Europa League. Visiblement, la relation cordiale qui existait entre Jean-Michel Aulas et les supporters les plus acharnés n'a pas résisté à ces longues années sans titre.