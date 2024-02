Aulas et Textor, l'amour est de retour à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La victoire de l'Olympique Lyonnais contre l'OM a redonné le sourire dans la capitale des Gaules. Jean-Michel Aulas pense que cette fois John Textor a mis l'OL sur de bons rails.

Le 30 août dernier, réagissant à des propos de John Textor qui l’accusait de lui avoir « caché » des informations, Jean-Michel Aulas avait porté plainte, via sa holding, contre Eagle Football et le propriétaire américain de l’OL. La guerre semblait totale entre l’ancien et le nouveau boss de l’Olympique Lyonnais, et la rupture paraissait définitive. Mais, entre hommes d’affaires rien n’est définitif, et quelques mois plus tard, un accord financier permettait d’oublier tout cela, JMA s’engageant à ne plus nuire aux intérêts de John Textor en échange d'un gros chèque soldant la totalité des contentieux entre les deux parties. Mais, via X, l'ancien patron de l'OL, ne cache plus son enthousiasme vis-à-vis de Textor et il le remercie pour les 56 millions d'euros dépensés lors de la période des transferts.

Aulas et Textor, la paix est totale

@OL c’est le vrai début de l’aventure made by John and Eagle : je vous souhaite le meilleur pour notre OL et tous ses supporters

Merci ♥️💙 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 4, 2024

Dans la foulée de la victoire de l'Olympique Lyonnais contre l'Olympique de Marseille, Jean-Michel Aulas a répondu à un message de John Textor. Alors que ce dernier a diffusé une vidéo de la joie dans le vestiaire de l'OL avec ces mots : « Step by step…Allez l’OL!!! », JMA a lancé un message très amical à l'Américain. « C’est le vrai début de l’aventure made by John and Eagle : je vous souhaite le meilleur pour notre OL et tous ses supporters Merci », a lancé l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais après le mercato phénoménal réalisé par le club rhodanien. Comme de nombreux supporters de l'OL, Aulas a désormais retourné sa casaque, n'ayant plus aucun doute sur la capacité de Textor à ramener le club au plus haut niveau national. Le football va vite dans un sens comme dans un autre.