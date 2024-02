John Textor adore le nouvel OL ‍!

Dans : OL.

Par Alexis Rose

John Textor, le propriétaire de l’OL, après la victoire de Lyon dans l’Olympico face à l’OM (1-0) : « J’étais anxieux pour ce match contre l’OM, on sait que c’est un match historique. Ça s’est bien passé, ça voulait dire beaucoup plus que d’habitude. Il y a de la concurrence dans l’équipe, il y a de nouveaux joueurs, je suis content, le coach a réussi à les mettre ensemble, je vais aller les féliciter », a-t-il lancé au micro d’Amazon Prime Vidéo après ce succès qui fait énormément bien de l'OL et valide déjà le mercato ambitieux réalisé par le club rhodanien. Même s'il faudra attendre forcément un peu pour voir si la mayonnaise prend à l'OL.