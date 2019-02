OL : Chambré à Monaco, Aulas lâche la réponse qui tue

Dans : OL, Ligue 1, Monaco.

Pressé de quitter la Principauté dimanche soir en raison d’impératifs personnels, Jean-Michel Aulas a néanmoins été obligé de passer devant le public pour une petite confrontation savoureuse.

Tancé par les supporters monégasques, le président lyonnais n’est pas resté de marbre. Lui qui aime bien se confronter aux fans sur les réseaux sociaux, l’a appliqué à la vie réelle. Titillé par les quolibets, le président lyonnais s’est en effet arrêté quelques secondes pour faire passer un message sans équivoque. « Et vous, vous êtes combien au classement ? » a ainsi interrogé, goguenard, le dirigeant rhodanien visiblement fier de son coup. Un petit jeu de chambrage qui a tout de même beaucoup fait sourire, même si certains estiment que Jean-Michel Aulas aurait mieux fait de se taire, surtout après la performance de son équipe en Principauté. En tout cas, cela démontre que le président de l’Olympique Lyonnais ne se laisse jamais faire : quand on le cherche, on le trouve.