Aulas et Bosz ont rendez-vous, Lyon retient son souffle

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a encore perdu du terrain dans sa course vers le podium de Ligue 1, et c'est dans ce contexte sur le président de l'OL va recevoir Peter Bosz.

Jean-Michel Aulas avait promis de faire le point concernant les résultats de son équipe et donc le bilan de Peter Bosz à la fin du mois de février, et le patron de l’Olympique Lyonnais va s’en tenir à cette promesse faite au début de l’hiver alors que son club était secoué en Ligue 1. Depuis, l’OL s’est refait une relative santé, et a repris des points par rapport au duo OM-Nice, mais pas encore au point d’être au contact avec les places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions. Ce week-end, tandis que l’équipe lyonnaise se contentait d’un nul, Nice s’imposait et l’OL se retrouve à sept points du Gym, troisième, avant de recevoir Lille le week-end prochain. Tandis que Peter Bosz semble avoir enfin retrouvé ses repères, et la confiance des supporters, il va tout de même avoir droit à un petit passage dans le bureau de son patron.

Aulas et Bosz vont se voir après OL-Lille

Le Progrès le confirme ce lundi, après le marathon actuel de Lyon, qui aura joué Monaco, Marseille, Nice, Lens, et donc le LOSC en l’espace de quelques semaines, Jean-Michel Aulas va bien recevoir Peter Bosz afin de « faire le point » sur la saison en cours. On l’a bien compris, le patron rhodanien n’a plus vraiment le souhait de virer son entraîneur, pour peu qu’il ait eu l’intention de le faire, même si les résultats ne permettent pas encore de crier victoire. L'ancien coach de l'Ajax Amsterdam ira au bout de la saison sur le banc de l'Olympique Lyonnais, reste à savoir ce que décidera Jean-Michel Aulas si l'OL ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des champions. Mais d'ici là, et même si ce tête-à-tête aura bien lieu la semaine prochaine, Bosz peut dormir tranquille.