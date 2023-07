Aulas accusé par Riolo, l'OL est en danger

Dans : OL.

Malgré son appel devant la DNCG et plusieurs garanties présentées comme le versement de 60 millions d’euros par John Textor, les restrictions à l’encontre de l’OL ont été maintenus par le gendarme financier.

L’heure est grave à l’Olympique Lyonnais, dont l’appel devant la DNCG ne s’est pas avéré concluant mardi après-midi. Malgré plusieurs garanties présentées par John Textor à l’instance dont le versement de 60 millions d’euros sur un compte, le gendarme financier du football français a maintenu toutes les sanctions prises il y a deux semaines à l’encontre des Gones. La masse salariale de l’OL sera toujours encadrée au même titre que les indemnités de mutation. Un énorme coup dur pour John Textor, lequel n’a pas masqué sa surprise face à cette décision mardi après-midi.

« Malgré une présentation complète de tout ce qui précède, y compris des éléments nouveaux importants tels que la preuve des fonds correspondant au montant de 60 millions d'euros demandé par la DNCG... ce n'était toujours pas suffisant. La Commission d'appel a décidé de maintenir la décision de la DNCG de limiter la liberté des nouveaux propriétaires dans la gestion de leurs opérations de football » a déploré le propriétaire américain de l’OL.

Pour les supporters, les dirigeants et les observateurs, c’est à se demander si quelqu’un ne serait pas contre l’Olympique Lyonnais dans les instances du football français. Et rapidement, les regards se sont tournés vers Jean-Michel Aulas, destitué de son trône de président de l’OL par John Textor à la fin de la saison 2022-2023. Dans une interview accordée à L’Equipe, le président historique des Gones s’est défendu d’agir dans l’ombre contre son club de toujours. Mais pour Daniel Riolo, il est clair que Jean-Michel Aulas savonne en coulisses la planche à John Textor et qu’il agit pour pénaliser l’OL.

Riolo accuse Aulas d'enfoncer Textor en coulisses

« Aulas agit en coulisses pour dénigrer l’OL auprès de la DNCG, je vous dis que c’est vrai. La façon dont il s’est fait mettre dehors lui reste en travers de la gorge. C’est avant tout un homme d’affaires, je pense que s’il peut savonner, il savonnera et je crois qu’il savonne. Il faut regarder de près pourquoi la DNCG a refusé de lever les contraintes à l’encontre de l’OL. L’équipe ne bougera plus car maintenant, tout est gelé et même si tu fais une grosse vente ça ne changera plus rien dans la façon dont tu es encadré. Cette décision de la DNCG est très compliquée à comprendre. Je crois réellement au savonnage de planche de Jean-Michel Aulas, ça fait pas mal de temps que j’entends ça. La communication savamment orchestrée avec l’interview qui tombe juste après la décision où Aulas dit bien qu’il connait tout le monde dans le football français alors que Textor n’a pas su faire. Je pense qu’on a derrière cette histoire un gros règlement de compte en préparation à l’OL » a balancé Daniel Riolo sur l’antenne de RMC dans l’After Foot. De lourdes accusations que le consultant promet de justifier un peu plus en détails lors des prochaines émissions. Autant dire que le tremblement de terre ne mettra pas longtemps à se faire sentir dans la capitale des Gaules, si les accusations du journaliste à l’encontre de Jean-Michel Aulas venaient à se vérifier.