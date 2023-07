OL ‍: Aulas le traitre ‍? Il déchire cette étiquette

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ecarté sans ménagement de l'OL le 8 mai dernier, Jean-Michel Aulas regarde désormais de loin l'évolution de son club de cœur avec John Textor aux manettes. Les déboires de ce dernier avec la DNCG ne le laissent pas indifférent.

John Textor démarre décidément bien mal son premier été à la tête de l'OL. Il n'a pas su satisfaire les membres de la DNCG que ce soit en première instance ou en appel. Depuis mardi c'est officiel, la masse salariale lyonnaise sera encadrée cet été tout comme les indemnités de mutation. L'OL est la seule des 18 formations de Ligue 1 à être sanctionnée de la sorte par le gendarme financier du football français. Un camouflet pour John Textor malgré les plaintes de ce dernier à l'issue du jugement. Jamais l'OL n'avait connu pareille situation depuis la création de la DNCG ce que n'a pas manqué de souligner Jean-Michel Aulas quelques heures après la décision.

Aulas n'est plus là, l'OL n'est plus à la hauteur

Le président lyonnais a réagi aux déboires du club qu'il a présidé pendant 36 ans, jusqu'au 8 mai dernier. Très amer suite à son éviction, il analyse la situation financière de l'OL de loin puisqu'il révèle n'avoir « plus aucun contact avec les dirigeants actuels ». Cela ne l'empêche pas d'être déconcerté par la décision de la DNCG. « Moi, je n'ai jamais été inquiété par la DNCG. Je n'ai jamais eu un quelconque problème en 35 ans de présidence. Jusqu'ici, la DNCG nous a toujours félicités pour notre gestion », a t-il lâché auprès du journal L'Equipe.

Des propos malicieux que certains interprètent déjà comme un signe plus subtil envoyé à Textor, alors que des rumeurs faisaient état d'un dénigrement de l'OL par Aulas en privé devant la DNCG. L'ancien président lyonnais réfute ses accusations mais ses proches confirment que son départ a pu influencer négativement le rendez-vous de l'OL avec la DNCG. En effet, dans L'Equipe, son entourage indique que Jean-Michel Aulas avait prévu un dossier pour que l'OL passe sans encombre la DNCG. Ce plan n'a pas été retenu par Textor qui a écarté Aulas du club juste après. L'OL aurait-il été plus serein avec Aulas ? On ne le saura jamais mais une chose est sûre le déroulement des faits est une revanche personnelle qu'Aulas va savourer longuement.