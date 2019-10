ASSE - OL : Puel, Aulas, 7ME, il annonce une derby explosif !

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Le scénario de la semaine est presque idéal pour les amateurs du derby ASSE-OL. Car la venue de Claude Puel sur le banc des Verts à 48 heures du choc entre les deux rivaux du foot français promet une tension exacerbée dans une rencontre qui n'en manque pourtant pas. Limogé de l'Olympique Lyonnais en juin 2011, Claude Puel est fâché avec Jean-Michel Aulas, ce dernier ayant gagné le procès que le coach avait intenté à Lyon. Autrement dit, si l'AS Saint-Etienne bat Lyon, Puel tiendra une belle revanche, mais si c'est l'inverse le patron de l'OL aura probablement quelques mots acides à destination de son ancien entraîneur.

Pour Vincent Duluc, tout cela nous promet du sport ce dimanche soir à Geoffroy-Guichard. « Entre Puel et Aulas, entre Puel et l’OL, c’est un peu compliqué. Alors, il a déjà joué contre Lyon avec Nice. Mais avec Nice, les supporters s’en fichaient. Là, ce n’est plus pareil. Pour rappel, le moment le plus bas de Puel à Lyon, c’était le soir du 100e derby, le 25 septembre 2010 à Gerland, quand Payet marque le coup-franc du 1-0 pour les Verts, et qu’Aulas avait dû aller calmer les virages en disant : ‘Sainté, ils jouent la Ligue des Champions sur la Playstation’. Et l’autre chose à signaler, c’est que Puel a été démis de ses fonctions à un an de la fin de son contrat, et qu’il a perdu sept millions d’euros aux prud’hommes parce qu’il n’avait pas répondu à un mail d’Aulas à deux journées de la fin du championnat. Donc tout ça, ça crée des conditions de retrouvailles un peu explosives », promet le journaliste de L'Equipe.