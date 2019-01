ASSE-OL : Le peuple contre les bourgeois, Kolodziejczak résume le derby !

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Saint-Etienne contre Lyon, c'est très clairement le plus grand derby de France qui se jouera ce dimanche soir à Geoffroy-Guichard, la rivalité étant grande entre les deux villes, et pas uniquement sur le plan sportif. Passé en quelques saisons de l'OL à l'ASSE, Timothée Kolodziejczak connaît bien l'importance de ce choc pour les deux clubs et leurs supporters. Mais avant la rencontre à Geoffroy-Guichard, le défenseur des Verts a reconnu que cette opposition allait un peu plus loin que le football.

Dans Le Parisien, le joueur formé à Lyon se lance dans une explication qui met un peu d'huile sur le feu. « Sainté, c’est plus une terre de football, les gens sont plus passionnés. Mais ça, je ne vous l’apprends pas. Lyon, c’est le club des riches (rires). C’est un peu comme à Séville. Le Séville FC est un peu le club des bourgeois, le Betis le club du peuple ; ASSE-OL, c’est aussi un peu une rivalité dans cet état d’esprit-là, explique Timothée Kolodziejczak, qui admet que sur le plan sportif Lyon est encore supérieur à Saint-Etienne. C’est une bonne opportunité de les mettre à 5 points. Mais il faut être honnête. Sur tout, l’OL reste au-dessus. Ils ont un budget bien supérieur (Lyon, 285ME ; ASSE, 74ME), ils ont un banc très fourni, ils jouent la Ligue des champions tous les ans. »