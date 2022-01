Arsenal chauffé pour faire une razzia à l'OL

Dans : OL.

Par Nicolas Issner

Alors que l’Olympique Lyonnais est plus que satisfait du rendement de ses deux milieux brésiliens, Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta, le club pourrait les vendre pour une somme record.

Le Brésil est plus qu’apprécié en Ligue 1. C’est le cas de l’Olympique Lyonnais et de son milieu de terrain renforcé en 2020 avec les arrivées de Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta. Souvent décisifs avec l’OL, les deux joueurs Auriverde sons sous contrat jusqu’en 2024 (Guimaraes) et 2025 (Paqueta) dans le Rhône. D’après la version brésilienne de Goal, Jean-Michel Aulas réfléchirait déjà à plus tard et à une potentielle vente de ses deux joyaux dans l’entrejeu. L’OL compte bien faire un gros bénéfice en cas de transfert puisque 125 millions d’euros au total sont attendus en cas de départ des deux joueurs (80 pour Paqueta, 45 pour Guimaraes). Plusieurs clubs sont déjà penchés sur le cas des deux internationaux, tous deux appelés en sélection nationale fin janvier pour la suite des qualifications à la Coupe du monde 2022. A Lyon cette saison, il sont les deux seuls joueurs à compter plus de 30 prises de balles et à avoir créé plus de 20 occasions.

Arsenal, principal prétendant pour Paqueta et Guimaraes

Former #Arsenal man Emmanuel Petit: “Bruno Guimarães 🇧🇷 is a very talented player. He is a physical guy with a very good technique, vision and mentality. He would be a very good player for Arsenal, just like his teammate at Lyon, Paqueta - who is a very good player as well.” 👀🇫🇷 pic.twitter.com/LgXD6aU6nQ — Arsenal News Channel (@Arsenalnewschan) January 17, 2022

Il faudra dégainer le chéquier et une grosse somme pour enrôler l’un des deux joueurs lyonnais. A noter qu’ils sont arrivés pour la même somme de 20 millions d’euros. En Premier League, Arsenal aurait un faible pour les deux joueurs en question. Les deux clubs ont de très bonnes relation suite au transfert d’Alexandre Lacazette. Les Gunners ont longtemps essayé de s’attacher les services d’Houssem Aouar, en vain. D’après Emmanuel Petit, ancien joueur d’Arsenal, il serait intéressant de voir Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta débarquer à l’Emirates Stadium. « Je crois que Guimaraes pourrait être quelque chose de bien pour Arsenal, tout comme son coéquipier à Lyon, Lucas Paqueta qui est aussi un très bon joueur. Ils sont des joueurs physiques avec une bonne technique et une bonne vision du jeu. J'aime leur mentalité. Je suis convaincu qu'Arsenal peut le faire », a déclaré le champion du monde en 1998 suite à un entretien accordé au média anglais Squawka.