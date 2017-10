OL : Lyon peut dire merci à Cristiano Ronaldo

Dans : OL, Ligue 1.

Particulièrement efficace depuis sa signature à l’Olympique Lyonnais cet été, Mariano Diaz apporte beaucoup de puissance à l’attaque rhodanienne.

S’il peut encore progresser dans plusieurs facettes de son jeu, le Dominicain fait le job, lui qui a déjà inscrit sept buts en neuf journées de Ligue 1. Dans les colonnes de Lyon-Capitale, il est revenu sur les personnes qui lui ont permis de progresser ainsi. Sans surprise, il n’oublie pas trois hommes essentiels à son évolution selon lui : Zinedine Zidane, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo…

« Cristiano Ronaldo ? Oui, j’ai beaucoup appris avec lui au Real. Mais j’essaye aussi de m’inspirer de ce que faisait Ronaldo, le premier, le Brésilien (sourire). C’était aussi très bien pour moi d’avoir connu la Castilla avec Zinedine Zidane. C’est un entraîneur qui m’a beaucoup fait progresser. Quand il est devenu entraîneur de l’équipe première, son aide a été précieuse. Benzema a été une personne importante pour moi au Real Madrid. Grâce à son passage à Lyon, j’ai pu en savoir un peu plus sur le club. Il m’a bien conseillé » a soufflé le nouveau buteur de l’OL, qui a eu la chance de côtoyer des grands joueurs et un grand entraîneur avant de signer dans le Rhône afin de progresser et de prendre la meilleure décision pour son avenir. Espérons pour Lyon que les précieux conseils qui lui ont été prodigués lui permettront de battre des records de but au Groupama Stadium…