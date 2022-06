Aouar pour moins de 20 millions, la Roma dit banco

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Parmi les joueurs lyonnais possiblement partants cet été, Houssem Aouar figure en tête de liste. Le milieu de terrain attise l'intérêt de plusieurs bonnes écuries européennes. Toutefois, il ne faut pas s'attendre à voir les prix s'envoler.

Ce fut sans doute l'un des tous meilleurs éléments sortis du centre de formation de l'OL ces dernières années. Houssem Aouar s'est installé comme un cadre de l'équipe lyonnaise depuis ses débuts en 2016. Le milieu de 23 ans a déjà disputé 215 rencontres avec son club formateur, avec en point d'orgue une demi-finale de Ligue des champions en 2020. Mais, ce grand moment semble bien loin désormais et l'histoire va s'achever entre l'OL et Aouar. La dernière saison a été difficile pour le natif de Lyon avec des performances décevantes et un temps de jeu en baisse. A un an de la fin de son contrat, on le voit mal poursuivre l'aventure plus longtemps dans le Rhône.

Aouar soldé par l'OL, la Roma pointe le bout de son nez

D'ailleurs, l'OL ne s'en cache pas. Houssem Aouar est le joueur le plus susceptible d'être vendu cet été. Il faut dire que les prétendants ne manquent pas. Le FC Séville notamment est chaud sur le dossier mais il est concurrencé par l'AS Roma depuis quelques temps. Le journal local Il Romanista ne s'y trompe pas, consacrant sa une du dimanche au Lyonnais avec sa photo et un titre bien trouvé « Aouar you ? ».

Il Romanista : Le profil d’Houssem Aouar plaît beaucoup à la #Roma. Le joueur peut quitter l’#OL pour moins de 20M 👇🏻 pic.twitter.com/lGSPGUppJ6 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 26, 2022

Cependant, il n'y aura pas d'effusion de joie à Lyon car le prix d'Aouar ne risque pas de s'envoler dans les prochaines semaines. La faible durée de son contrat n'incite pas la Roma à faire des folies. Le média romain parle d'un transfert d'Aouar vers la Louve estimé entre 16 et 18 millions d'euros. Un montant modeste mais meilleur qu'un départ libre l'été suivant pour l'OL. La Roma, quant à elle, veut conserver des fonds pour d'autres joueurs et notamment le Lensois Seko Fofana aussi visé par José Mourinho.