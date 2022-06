Aouar, pièce maîtresse du mercato OL du FC Séville

Houssem Aouar ne devrait pas être retenu par l'OL cet été. Les Lyonnais espèrent en tirer plus de 20 millions d'euros et devraient se réjouir de la forte concurrence espagnole sur le joueur. Le FC Séville notamment le voudrait en compagnie d'Anthony Martial.

Enfant du club, Houssem Aouar a tout connu avec l'OL. Le meilleur avec une demi-finale de Ligue des champions en 2020 mais aussi des grosses déceptions à l'image de la dernière saison conclue à la huitième place. Un dernier chapitre peu glorieux qui risque d'être le dernier sous le maillot lyonnais. En effet, cinq années après ses premiers pas en professionnel au Groupama stadium, Houssem Aouar devrait quitter son club formateur dans les prochaines semaines. En tout cas, l'OL ne s'opposera pas à un départ de son jeune milieu de terrain. Le but bien sûr est d'en tirer le maximum d'argent, entre 20 et 30 millions d'euros minimum.

L'OL peut se rassurer, les clubs arrivent en nombre pour Houssem Aouar. L'AS Roma mais surtout plusieurs clubs espagnols dont le Betis Séville, la Real Sociedad et le FC Séville. Ce dernier club est d'ailleurs le plus avancé sur le dossier. Sous la houlette de son directeur sportif Monchi, grand amoureux des talents de la Ligue 1, le club andalou a planifié sa stratégie et ses premières cibles. Le moins que l'on puisse dire c'est que l'OL inspire Monchi.

🚨 Sevilla are interested in signing Anthony Martial and Houssem Aouar as they look to bolster their squad for Champions League football next season.



Both players are set to leave their respective clubs.



(Source: Estadio Deportivo) pic.twitter.com/ey4JlBd8eR