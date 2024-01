Anthony Lopes désigné pire gardien de Ligue 1

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La signature de Lucas Perri à l'Olympique Lyonnais a relancé le débat sur Anthony Lopes. Et le bilan de L'Equipe est terrible pour le portier titulaire de l'OL.

Après sa défaite face à Rennes, l'équipe de Pierre Sage reste scotchée à la 16e place du classement de Ligue 1, synonyme de barrage en fin de saison. Mais Clermont et Lorient, qui suivent l'OL, ont réduit l'écart sur le club rhodanien où forcément la pression est revenue. Parmi les joueurs qui suscitent bien des interrogations, il y a évidemment Anthony Lopes. Si personne ne peut remettre en cause la motivation et l'engagement de l'ancien Bad Gones, certains estiment cependant que Lopes montre ses limites, et que si cela pouvait passer quand il n'y avait pas de concurrence à Lyon, ce n'est plus le cas depuis la signature de Lucas Perri, le gardien brésilien arrivé de Botafogo pour 3,2 millions d'euros lors de ce mercato d'hiver. Un changement n'est cependant pas d'actualité, à priori.

Anthony Lopes, mauvaise élève de la Ligue 1

Pour Pierre Sage, la hiérarchie est claire, Anthony Lopes restera numéro 1 jusqu'à la fin de la saison, sauf catastrophe. Mais ce lundi, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais pourra constater que le débat lancé par plusieurs supporters sur une possible remise en cause de ce choix se propage dans les médias. Dans L'Equipe, le classement des notes est terrible pour Anthony Lopes, puisque le portier de l'OL apparaît à la 18e et dernière place avec une note moyenne de 4,88 sur 10. Pire encore, Anthony Lopes est le seul gardien de but à ne pas avoir la moyenne, les deux portiers à égalité à la 17e, à savoir Philipp Köhn (Monaco) et Yvon Mvogo (Lorient) atteignent, eux, 5,11. Cela ne suffira pas à justifier un changement de gardien à l'Olympique Lyonnais, mais Lopes doit tout de même sentir le souffle de Lucas Perri dans son cou.