Par Claude Dautel

Anthony Lopes devra se montrer impérial ce dimanche au Vélodrome si l'OL veut ramener un ou des points de Marseille. Dans un climat hostile, le gardien de but lyonnais veut signer un exploit.

Du haut de ses 33 ans, et de son incroyable carrière dans les buts de l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes en a vécu des dingueries, mais le portier international portugais ne s'attendait probablement pas à connaître une telle saison cauchemardesque. Car même si certains n'osent pas y croire, l'OL joue sa survie en Ligue 1 et le calendrier des matchs à venir n'est pas de nature à être optimiste. A commencer par le déplacement de ce dimanche à Marseille, où l'ambiance sera forcément bouillante, l'OM rêvant de contribuer à envoyer Lyon en Ligue 2. A quelques heures du choc, l'agent d'Anthony Lopes a évoqué l'état d'esprit de ce dernier. Et s'il sait d'avance que ce sera l'enfer pour le portier lyonnais, il pense que finalement le peuple marseillais est plutôt admiratif de Lopes, au moment même où Lopes n'échappe pas aux critiques du côté du Groupama Stadium.

Se confiant au Progrès, Xavier Bernain en dit un peu plus sur la nature de la relation entre Anthony Lopes et l'OM. « J’habite près de Marseille, et chaque fois qu’Anthony vient me voir, et qu’il croise les Marseillais, ils sont très sympas avec lui, mais au stade il est sifflé. Cela dit, Anthony aurait fait à Marseille, ce qu’il a fait à l’OL, il aurait une statue, ça c’est sûr », explique le conseiller d'Anthony Lopes. Il est vrai que le gardien de but de l'Olympique Lyonnais a souvent réussi des prestations XXL contre l'OM, et surtout, il a démontré son tempérament volcanique, prenant cinq matchs de suspension après avoir participé à l'énorme chaos après le fameux OM-OL (2-3) du 18 mars 2018. La statue attendra un peu.