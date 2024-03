OL : Il annonce une « catastrophe » à cause du dernier mercato

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Un mercato de cador pour retrouver l'Europe à l'OL ? Pas si vite selon un spécialiste qui explique que John Textor a tout de même pris d'énormes risques à l'image du contrat offert à Nemanja Matic.

Les résultats l’attestent, le recrutement réalisé par l’Olympique Lyonnais est réussi cet hiver, pour la première fois où John Textor avait les mains libres pour se lâcher sur le mercato. Les recrues se sont accumulées et le nouveau visage de l’OL permet de retrouver le chemin de la victoire, et même de l’espoir de terminer européen. Parmi les joueurs qui ont eu un impact immédiat, se trouve Nemanja Matic, qui a quitté Rennes malgré une place de titulaire au chaud, en raison d’une acclimatation compliquée. Il a réussi à trouver, péniblement, un terrain d’entente pour partie de Bretagne et sa destination était trouvée depuis longtemps avec la possibilité de signer à l’OL.

Un contrat énorme pour Matic, l'OL va le payer

Sa puissance, sa précision et son sens tactique font des merveilles, mais le match un peu moins complet réalisé contre Strasbourg en Coupe de France a alerté Sébastien Tarrago. Sur La Chaine L’Equipe, le journaliste a estimé que le Serbe symbolisait le gros pari effectué par l’OL sur ce dossier, et que cela pouvait finir par coûter très cher au club de John Textor. « Matic a fait du bien à l’Olympique Lyonnais parce que c’est un grand joueur. Mais il a été moins bien contre Strasbourg. Moi je trouve que cela pose une question. Ce joueur a signé deux ans et demi à Lyon et il a 35 ans. Et s’il a signé à l’OL, c’est parce que personne d’autre ne lui proposait ça. Evidemment. Les clubs européens ne sont pas fous. Sauf à Lyon. Et cela pose question sur sa capacité à enchainer les matchs. Cela pose question sur le long terme parce que, bien sûr qu’à court terme le recrutement de l’OL est satisfaisant, pas de problème. Moi je pense que c’est une catastrophe sur le long terme. Matic, ils vont le payer longtemps. Moi je ne suis pas sûr que dans un an et demi Matic, il pourra être toujours aussi utile à cette équipe, mais il coûtera toujours aussi cher », a livré Sébastien Tarrago, persuadé que pour sauver les meubles, John Textor a fait des folies qu’il va regretter dans quelques temps.

Il est vrai que faire signer un contrat de deux ans et demi à un joueur de 35 ans n’est pas commun en Ligue 1, et expliquait aussi pourquoi l’ancien de Manchester United voulait absolument signer à Lyon cet hiver.