Annoncé à l’OL, Abner Vinicius met un coup de frein

Bien avant l’ouverture du mercato estival, l’Olympique Lyonnais aurait déjà bouclé un transfert. Le journaliste Fabrizio Romano annonce l’arrivée du latéral gauche Abner Vinicius en provenance du Betis Séville. Mais de son côté, le Brésilien dément catégoriquement.

Très actif cet hiver, l’Olympique Lyonnais a déjà entamé son recrutement estival. Selon les informations de Fabrizio Romano, le propriétaire du Groupama Stadium va finaliser le transfert d’Abner Vinicius en provenance du Betis Séville. Les deux clubs règleraient les derniers détails de l’opération annoncée aux alentours de 8 millions d’euros. Quant au Brésilien, le journaliste dévoile un accord contractuel avec la formation rhodanienne.

🚨🔴🔵 EXCLUSIVE: Olympique Lyon are set to sign Abner from Real Betis, here we go soon!



Agreement at the final stages between the two clubs, details being sorted as the Brazilian left back has already agreed personal terms.



Abner will join OL starting from July 1. 🇧🇷 pic.twitter.com/3e78fR5EdP