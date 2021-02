Nice : Gouiri le nouveau Benzema, l'Espagne s'enflamme

Dans : OGCN.

La presse espagnole s'enflamme pour Amine Gouiri, comparé à Karim Benzema dans ses jeunes années lyonnaises.

Malgré un effectif de qualité, l'OGC Nice vit une saison compliquée. Seulement 13e de Ligue 1, les Aiglons ont profité du mercato hivernal pour se renforcer dans le secteur défensif avec les arrivées de William Saliba et de Jean-Clair Todibo. Devant, des joueurs comme Kasper Dolberg ou Alexis Claude Maurice peinent à donner entière satisfaction. Avec les blessures à répétition de Youcef Atal, la seule embellie dans le jeu niçois se nomme Amine Gouiri. Recruté en juillet dernier en provenance de l'OL avec qui il manquait cruellement de temps de jeu, le jeune joueur est le véritable leader offensif de l'OGCN. En Ligue 1 autant qu'en Ligue Europa, l'attaquant s'est montré décisif en marquant 11 buts en 27 matchs. Des performances qui attirent l'oeil, notamment du côté de l'Espagne, où Barcelone mais surtout le Real Madrid sont très attentifs à l'évolution de l'international espoir.

Le quotidien espagnol AS n'hésite pas : Amine Gouiri est le nouveau Karim Benzema. Le média madrilène s'enflamme pour le buteur du Gym, listant les similitudes entre les deux joueurs. Il est vrai qu'à l'instar de son aîné, lui aussi formé à l'OL, Gouiri aime bien dézoner, ou bien partir du côté gauche pour rentrer vers l'intérieur avec son pied droit. Tous les deux très techniques, ils sont plus que des simples finisseurs, mais aiment participer à la création du jeu offensif de leur équipe. Conscient que l'OGC Nice aura bien du mal à terminer la saison européen, AS rappelle que le joueur de 20 ans sera certainement disponible sur le prochain marché des transferts. De là à imaginer une offre du Real Madrid ? Il est peut-être un peu tôt, mais s'il continue à livrer de telles performances, Amine Gouiri n'aura pas de mal à trouver un club européen pour poursuivre sa progression.