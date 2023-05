Un jeune algérien viré, nouvelle polémique à Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Nantes vit une fin de saison pénible. En plus des résultats sportifs inquiétants, le club est pris dans des affaires peu reluisantes.

A Nantes, on a la gueule de bois depuis samedi soir. La correction subie en finale de la Coupe de France par Toulouse pourrait laisser des traces. Les Canaris sont encore loin d'être tirés d'affaire en Ligue 1 et une descente à l'étage inférieur serait dramatique. Il faudra en plus de cela gérer des affaires encombrantes pour le club. Après les histoires autour du ramadan et des joueurs mis de côté s'ils jeunaient les jours de match, voilà qu'un nouvelle information déroutante a filtré ces dernières heures au FC Nantes. En effet, Le club a rompu le contrat de Younes Ben Ali, parti disputer la CAN U17 avec l'Algérie.

Nantes, une décision injuste ?

CAN U17 Algérie

Déclaration de Younes Benali après que Nantes ont résilié sont contrat a cause de son choix d'opter pour l'Algérie . #TeamDZ #Algerie #Algeria pic.twitter.com/C89tLIOagI — paradou ac fans (@Paradoufans) May 1, 2023

Selon RMC Sport, « ce n'est pas une histoire de nationalité » et Nantes lui avait signifié que son contrat serait rompu s'il choisissait de disputer la compétition, car cette dernière se dispute à des dates hors calendrier FIFA. Mais l'Algérien a réagi aussi de son côté ces dernières heures, lors d'une conférence de presse avec l'Algérie, indiquant : « J’ai décidé d’aller en Algérie. Je n’ai pas été irrespectueux. J’ai fait le choix de respecter mon pays et il faut le respecter. Cela n’est pas donné à tout le monde de représenter ce pays. C’est une grande fierté. J’ai tout bien fait. Avec le club on était pas trop d’accord sur quelques points. J’ai respecté tout ce que j’avais à faire. J’ai décidé d’aller en Algérie. (...) Après, il y en a qui ne sont pas d’accord avec moi. Mais le plus important reste d’aller le plus loin possible en Coupe d’Afrique ». Une affaire encore difficile en tout cas pour l'image du FC Nantes, qui va devoir assurer sa survie dans l'élite. Mercredi soir, les Canaris se déplaceront à Brest, qui lutte aussi pour son maintien en Ligue 1.