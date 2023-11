Un international arménien à Nantes, les enchères grimpent

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Apparemment mécontent de son secteur offensif, le FC Nantes va tenter de le renforcer pendant le mercato hivernal. Les Canaris s’intéressent à l’international arménien Edgar Sevikyan. Mais le prix de l’ailier du FC Pari Nizhniy Novgorod risque de grimper à cause de sa cote sur le marché.

Après la défaite à Metz (3-1) dimanche dernier, Pierre Aristouy a reconnu que cette rencontre était sa plus grande déception de la saison. L’entraîneur du FC Nantes a surtout regretté l’incapacité de ses hommes à contrôler les transitions offensives des Messins, une phase de jeu pourtant travaillée pendant la préparation du match.

Nantes cible un ailier en Russie

Il faut dire que les Canaris, avec un total de 23 buts encaissés en 12 journées, possèdent la pire défense de Ligue 1. En cas de recrutement cet hiver, on pouvait penser que le FC Nantes se focaliserait sur son arrière-garde. Mais selon la presse russe, le club de Waldemar Kita semble plutôt s’activer pour une recrue offensive. Le pensionnaire de la Beaujoire ferait effectivement partie des courtisans d’Edgar Sevikyan.

L’ailier droit du FC Pari Nizhniy Novgorod, sous contrat jusqu’en juin 2025, s’est distingué cette saison avec quatre buts inscrits en 15 matchs de championnat. Suffisant pour attirer l’attention du FC Nantes qui a pris des renseignements, et qui a appris que l’international arménien (2 sélections), appelé pour la première fois en octobre dernier, était disponible pour un montant de 3,5 millions d’euros.

Nantes s'intéresse à Edgar Sevikyan. La direction a fait une demande et a été informé que son club était prêt à le laisser partir pour 3,5 M€. Comme indiqué ,le CSKA et Krasnodar sont intéressés mais ils devraient débourser 5,5 M€.



📸 IG Edgar Sevikyan



(@OnooQ)#FCNantes pic.twitter.com/mOwSsQdrVZ — fan_fcnantes_foot_ (@FcnantesFoot) November 15, 2023

Le problème pour les Nantais, c’est qu’Edgar Sevikyan intéresse d’autres clubs en Russie. Et pas n’importe lesquels. Le CSKA Moscou et Krasnodar seraient également sur le coup et pourraient investir 5,5 millions d’euros sur ce transfert. De quoi faire grimper le prix de ce joueur passé par Levante en Espagne. Reste à savoir si la direction nantaise a suffisamment flashé sur Edgar Sevikyan pour participer à ces enchères.