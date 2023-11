Pierre Aristouy viré par Nantes, Gourvennec arrive

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Trois jours après le triste nul contre Le Havre, Waldemar Kita a décidé de limoger son entraîneur. Pierre Aristouy sera logiquement remplacé par Jocelyn Gourvennec.

C'est un coup de tonnerre dans le ciel nantais, ce mercredi le club a décidé de mettre un terme aux fonctions de Pierre Aristouy, lequel avait remplacé Antoine Kombouaré le 9 mai dernier, à quatre journées de la fin du championnat, pour sauver la place des Canaris en Ligue 1. Ce qu'il avait fait. Mais visiblement, le rendement actuel du FC Nantes n'a pas été du goût de Waldemar Kita, puisque ce dernier a finalement décidé de virer son entraîneur alors que son club est actuellement onzième de Ligue 1. Et cela avant de recevoir Nice, deuxième de L1, le week-end prochain à la Beaujoire. Selon Ouest France et L'Equipe, c'est Jocelyn Gourvennec qui s'apprête à devenir entraîneur du FC Nantes, un club où il a évidemment joué, mais dont il n'avait jamais été le coach. Un accord de principe aurait déjà été trouvé entre Waldemar Kita et Jocelyn Gourvennec et l'officialisation pourrait rapidement intervenir.