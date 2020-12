Officiel : Raymond Domenech entraîneur du FC Nantes

Dans : FC Nantes.

Le FC Nantes a officialisé la nomination de Raymond Domenech jusqu'à la fin de la saison 2020-2021.

Attendue depuis plusieurs jours, la désignation de Raymond Domenech sur le banc nantais est désormais officielle. Le club de Waldemar Kita a confirmé ce samedi soir que l’ancien sélectionneur de l’équipe de France prenait les commande des Canaris au moins jusqu’à la fin du championnat. « Le FC Nantes est heureux de pouvoir compter sur l’expérience de Raymond Domenech pour la suite de la saison 2020-2021. C’est un choix mûrement réfléchi. Je suis convaincu des qualités que peut apporter l’ancien sélectionneur de l’Équipe de France, habitué au haut niveau, à notre club », s’est réjoui le propriétaire du FC Nantes, probablement conscient de la réaction à venir des supporters à cette nomination.

Dix ans après Knysna, Raymond Domenech se félicite de revenir à un poste d’entraîneur. « Je suis très heureux et très fier de rejoindre aujourd’hui un club mythique français comme le FC Nantes. J’ai hâte de me mettre au travail avec le staff et de tout mettre en œuvre pour que le club retrouve une place digne de son rang. Je tiens à remercier tout particulièrement Waldemar et Franck Kita de m’offrir cette magnifique opportunité de retrouver les terrains et de commencer avec ce magnifique derby contre Rennes le 6 janvier. Allez Nantes ! », confie l’ancien coach des Bleus sur le site du FC Nantes.