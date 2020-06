Officiel : Kader Bamba prolonge au FC Nantes

Dans : FC Nantes.

Homme clé de la belle saison du FC Nantes, Kader Bamba a officiellement prolongé son contrat avec les Canaris ce mardi après-midi.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club nantais indique que l’attaquant de 26 ans est désormais lié au FCN jusqu’en juin 2024. « Providentiel en N2 et grand artisan du titre de l'équipe réserve des Jaune et Vert pour sa première saison au Club (2018-2019), Kader Bamba a franchi un nouveau palier cette année. Après seulement quelques minutes en Ligue 1, le grand public a découvert un joueur percutant, virevoltant. Avec 30 rencontres disputées toutes compétitions confondues, dont 27 en Ligue 1 (1 but, 3 passes décisives), championnat qu'il découvrait pour la toute première fois de sa carrière, Kader Bamba aura été un élément clé de l'effectif professionnel » expliquent les jaune et vert.

De son côté, Kader Bamba s’est félicité de cette prolongation de contrat. « Je suis évidemment ravi de prolonger mon contrat avec le FC Nantes ! Je tiens à remercier la direction et le staff pour la confiance accordée. J'ai pu faire mes grands débuts en Ligue 1 cette saison et j'ai désormais hâte de retrouver mes coéquipiers et les supporters pour la saison prochaine. Allez Nantes » a-t-il expliqué, également sur le site officiel du FC Nantes.