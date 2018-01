Officiel : Deux départs au FC Nantes

Dans : FC Nantes, Mercato, Foot Europeen.

Très calme durant ce mercato hivernal, le FC Nantes vient de se séparer de deux joueurs. D'Anthony Walongwa d'abord, puisque le défenseur central de 24 ans est prêté jusqu'à la fin de la saison à Grenoble en National 1. Et de Wilfried Moimbé ensuite. Écarté du groupe de Claudio Ranieri cette saison, le latéral a résilié son contrat avec les Canaris, et a choisi de s'engager avec l'Oldham Athletic (League One) après deux saisons et demi passées à Nantes, qui dégraisse donc son effectif en cette fin janvier.

✅ Le FC Nantes officialise le prêt d'Anthony Walongwa au @GF38_Officiel jusqu'au 30 juin 2018.



Bonne fin de saison, @WalongwaAnthony 💪🏾 pic.twitter.com/icwMjkrqEv — FC Nantes (@FCNantes) 29 janvier 2018