Nantes : Waldemar Kita menacé de mort !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Mauvaise surprise ce samedi pour les responsables du FC Nantes, puisque ces derniers ont découvert des tags peints durant la nuit avec des messages qui menacent de mort Waldemar Kita. Et tout cela, à priori, en raison du projet de réalisation de nouveau stade. Dans un communiqué, les Canaris annoncent que bien évidemment une plainte va être déposée et ils demandent à ce que tout le monde retrouve le sens de la mesure.

« Ce matin, alors qu'il ouvrait ses portes aux familles du Handball dans le cadre de la journée réservée aux "Petits Princes du Hand", le FC Nantes a découvert des tags le menaçant : "Casse toi Kita", "Tu ne seras jamais tranquille", "La rénovation... ou la mort...", "Trop d'erreurs, maintenant la mort". Ces messages inquiétants et inadmissibles, recouvrent la Boutique du Club, le Pavillon et les murs du stade (...) Le FC Nantes est consterné par une telle violence alors qu'il ouvre ses portes aux enfants et familles pour un moment festif. Ces actes sont comme le signe d'un dialogue impossible avec une opposition, qui n'hésite pas à dégrader les biens du Club, à invectiver les dirigeants et même aujourd'hui à prononcer des menaces de mort. Face à ces événements, il rappelle qu'il ne peut pas être concevable de dialoguer avec des personnes ou des groupuscules qui le menacent de la sorte (...) Le FCN espère que les auteurs de ces menaces sauront revenir à la raison et rejoindre le débat d'idées et le dialogue permanent qu'il souhaite instaurer à la suite de la Concertation préalable conduite par la CNDP. Cependant, devant la gravité des faits, le Club va déposer plainte et demander l'ouverture d'une enquête », indique le FC Nantes dans un texte signé par le personnel et la direction du club.