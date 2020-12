Nantes : Le choix Domenech enfin expliqué, Kita est un filou

Dans : FC Nantes.

Ces derniers jours, la direction du FC Nantes a stupéfait la planète football en nommant Raymond Domenech au poste d’entraîneur.

Déjà contacté il y a un an et demi, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France avait décliné la proposition de Waldemar Kita. Cette fois, celui qui officiait en tant que consultant sur La Chaîne L’Equipe a décidé d’accepter la proposition du FC Nantes. Un choix qui fait hurler les observateurs, mais plus encore les supporters canaris, totalement dépités de voir le sélectionneur de l’Equipe de France 2006 a la tête du club. Un choix qui s’explique par le fait que Waldemar Kita sera épargné par les critiques durant la présence de Raymond Domenech sur le banc selon Nicolas Savinaud, champion de France en 2001 avec le FC Nantes. Sur RMC, l’ex-défenseur a notamment estimé que Raymond Domenech allait sans doute plus détesté encore que Waldemar Kita, d’où ce choix tordu de la part de l’homme d’affaires de 67 ans.

« Aujourd'hui, on parlera plus de Domenech que de lui, ça c'est du Waldemar Kita. Il existe médiatiquement grâce au FC Nantes, il en renvoie une image qui est désastreuse. [...] C'est tellement surréaliste qu'on aimerait en rire, mais ce n'est pas drôle, car c'est la réalité du FC Nantes depuis quelques années. Depuis le départ de Suaudeau et Denoueix, ce club a complètement changé. Avant, c'était le terrain qui importait. Aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe en dehors du terrain qui fait l'actualité du FC Nantes. Waldemar Kita est sûrement très détesté sur Nantes, mais Raymond Domenech n’a pas non plus une grosse cote de popularité au niveau national » a lancé l’ancien défenseur du FC Nantes, également dépité par la nomination de Raymond Domenech à la tête des Canaris. Les premiers pas de l’ex-sélectionneur des Bleus face à Rennes le 6 janvier prochain seront guettés de près…