Nantes : Kombouaré viré, Gourvennec contacté, Kita est chaud

Par Guillaume Conte

Le FC Nantes jouera ce mercredi un match crucial pour son maintien. En cas de catastrophe, Antoine Kombouaré pourrait prendre très rapidement la porte pour sauver la Maison Jaune de la relégation.

A Nantes, la Coupe de France avait transformé le renouveau en saison triomphale la saison passée. Cette année, elle a servi à éviter de tout jeter à la poubelle tant les supporters croyaient au doublé possible. La douche froide prise en mondovision au Stade de France face à Toulouse (5-1) a mis les Canaris devant la réalité. Il n’y aura pas de titre cette saison, pas de Coupe d’Europe, et il faut désormais éviter la catastrophe que serait une descente en Ligue 2. Un purgatoire où le FCN est passé il n’y a pas si longtemps que ça, et supporters, joueurs comme dirigeants veulent absolument éviter. Il va falloir pour cela redresser une tendance catastrophique.

A commencer par le match à Nantes ce mercredi. Depuis le retour de Paris, les joueurs nantais ont été « reçus » par les supporters à l’entrainement, pour se faire une nouvelle fois remonter les bretelles mais s’assurer aussi du soutien de ces derniers dans l’opération maintien. Le parcage à Brest sera pourtant vide, en raison de sanctions après les fumigènes allumés contre le PSG. Ce match entre deux équipes d’un côté et de l’autre de la zone rouge aura donc une importance capitale. Surtout qu’il ne restera que cinq matchs ensuite pour essayer d’aller chercher une place en dehors des quatre dernières. C’est aussi pour cela que la direction nantaise s’affaire et envisage de limoger Antoine Kombouaré en cas de contre-performance dans le Finistère.

Gourvennec dans les starting-blocks

Si Waldemar Kita sent que le vestiaire n’est plus derrière l’entraineur kanak, alors une décision radicale pourrait être prise pour les dernières rencontres. Selon L’Equipe, le nom de Jocelyn Gourvennec est déjà évoqué, en cas de besoin. Un changement qui se ferait d’autant plus facilement que Kombouaré arrive en fin de contrat au mois de juin, et ne coûterait donc pas trop cher à remplacer à la va-vite. Autant dire que l’urgence a bien été comprise à tous les niveaux au FC Nantes.