Nantes : Kombouaré licencié, Aristouy le remplace officiellement

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, le FC Nantes a confirmé ce mardi le départ d'Antoine Kombouaré du poste d'entraîneur et son remplacement immédiat par Pierre Aristouy.

« Actuellement 17e en championnat, le FC Nantes et Antoine Kombouaré ont décidé d'un commun accord de mettre un terme au contrat qui les liait. Pierre Aristouy prend la tête de l'équipe première avec l'objectif d'assurer le maintien en Ligue 1. Il sera assisté d'Oswaldo Vizcarrondo.

Le FC Nantes tient tout particulièrement à remercier Antoine Kombouaré. Véritable meneur d'hommes, le technicien est parvenu à maintenir le club en Ligue 1 au terme de la saison 2020-2021. Il a aussi été l'un des grands artisans de la magnifique saison réalisée la saison dernière avec une 9e place en championnat et une Coupe de France remportée. Un trophée qui permettra à la Maison Jaune de faire son retour sur la scène européenne cette saison.

Des émotions qui resteront à jamais dans la mémoire des amoureux du FC Nantes.

Formé au club qu'il rejoint en 1994, Pierre Aristouy a évolué en pro au poste d'attaquant de 1998 à 2002, avec un titre de Champion de France en 2001, avant de quitter le Club des rives de l'Erdre en 2004.

Il retrouve ensuite le FC Nantes au poste d'entraîneur de l'équipe réserve à l'été 2017. Champion de N3, il décroche un nouveau titre en N2, la saison suivante.

En charge des U19 Nationaux depuis l'été 2021, il obtient la saison dernière le titre de Champion de France.

A quatre journées de la fin de la saison, Pierre Aristouy aura pour objectif d'assurer le maintien de la Maison Jaune au sein de l'élite du football français. Il sera épaulé dans sa mission par Oswaldo Vizcarrondo, ancien défenseur central des Canaris (2013-2017) et entraîneur de la D2F du Club depuis octobre 2022, de Julien Le Pape et Teddy Pellerin à la préparation athlétique ainsi que de Willy Grondin à l'entraînement des gardiens de but », précise le FC Nantes.