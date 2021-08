Nantes : Kolo-Muani a la cote, mais aucune offre

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Joueur très apprécié par les recruteurs des grands clubs européens, Randal Kolo-Muani est parti pour rester à Nantes cette saison.

En fin de contrat dans un an, l’international espoirs français du FC Nantes a de bonnes chances de rester à Nantes et de partir libre en juin prochain. Et pour cause, RMC affirme ce mardi après-midi que pour l’heure, le club de Waldemar Kita n’a pas reçu la moindre offre d’un club européen pour l’attaquant de 22 ans. Francfort semblait pourtant très chaud pour recruter Kolo-Muani, mais n’a visiblement pas concrétisé son intérêt par une proposition officielle. Quant à Marseille et Lyon, ils ont été refroidis par les exigences du FC Nantes et ne sont pas non plus allés au bout de leurs intentions. Pas plus que le LOSC, un temps intéressé par la pépite de la Beaujoire.