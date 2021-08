OM : Kolo-Muani, la surprise XXL de Longoria ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un attaquant pour compenser le départ de Dario Benedetto au mercato, l’OM songe à Randal Kolo-Muani.

Tandis que Pablo Longoria est en passe en boucler la venue d’Amine Harit en prêt en provenance de Schalke 04, le président de l’Olympique de Marseille planche toujours sur la succession de Dario Benedetto. L’attaquant argentin, prêté à Elche il y a quelques semaines, n’a toujours pas été remplacé. Et si Dimitri Payet fait le job dans sa position de faux numéro neuf en attendant le retour de blessure d’Arkadiusz Milik, un attaquant supplémentaire ne serait pas de trop pour Jorge Sampaoli. La cellule de recrutement de l’OM en a pleinement conscience et selon le compte insider @lepetitOM, un buteur de Ligue 1 est ciblé par l’actuel cinquième du championnat.

Kolo-Muani à Marseille... à une condition

Il s’agit de Randal Kolo-Muani, auteur d’une saison aboutie avec le FC Nantes en 2020-2021. « La cellule de recrutement olympienne suit attentivement la situation de Kolo Muani (Nantes). Profil intéressant pouvant jouer dans l'axe comme sur un côté. Il sera libre en juin 2022 donc il pourrait valoir autour de 8 ME. Impossible de le faire sans vente » a publié le compte insider, pour qui Randal Kolo-Muani est une véritable piste de l’Olympique de Marseille en attaque dans cette fin de mercato. Plus tôt cet été, l’attaquant du FC Nantes a été associé à Francfort, à Lille ou encore à l’Olympique Lyonnais, mais aucune de ces pistes ne s’est finalement concrétisée pour l’international espoirs français, sélectionné par Sylvain Ripoll pour les Jeux Olympiques cet été. A Marseille, on attend sans doute que les départs de Duje Caleta-Car et/ou de Boubacar Kamara se décantent afin d’avancer concrètement sur cette piste. Car le budget de l’OM n’est pas illimité, et Frank McCourt a déjà consenti un gros effort pour boucler le retour de Pol Lirola en provenance de la Fiorentina…