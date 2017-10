Nantes : Kita rigole presque de l'affaire Al-Khelaifi

Dans : FC Nantes, Ligue 1, PSG.

Alors que l'on évoquait un possible contrat record pour la Ligue 1 concernant les futurs droits TV, l'affaire qui touche BeinSports et son président jette évidemment un sacré coup de froid, la possibilité d'un retrait de la chaîne qatarie semblant évoquée. Mais cette hypothèse est balayée d'un revers de la main par Waldemar Kita, qui n'y croit pas une seule seconde.

Pour le président du FC Nantes, tout cela est un gros coup de pipeau et le football français n'a rien à craindre. « Il y a beaucoup de perruches autour du milieu du foot qui commentent et parlent dans le vide. Laissons les faire. Ce n'est que du bruit. Des affaires, il y en a tous les jours dans le monde médical ou politique. Est-ce que cela veut dire que les médecins ou les élus sont tous pourris ? En foot, c'est pareil. Les droits télé ne seront pas impactés par ce type d'histoires. J'adorerais qu'on prenne le temps d'analyser. Mais aujourd'hui, il faut toujours tout commenter et tirer des conclusions même quand il n'y en a pas », explique, dans Le Parisien, Waldemar Kita, clairement optimiste concernant une explosion à venir des droits TV en France.