Nantes : Domenech remplacé par Kita, ça rigole

Les supporters du FC Nantes ne savent pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais la situation de leur club est totalement déprimante. Le duo Domenech-Kita est à la dérive.

A la ramasse en Ligue 1, où les Canaris n’ont plus gagné depuis des mois et sont désormais barragistes, le FC Nantes va essayer de se donner un petit bol d’air à l’occasion de la réception de Lens ce mercredi en Coupe de France. Mais comme si les résultats sportifs ne suffisaient pas, ce sont ceux des tests covid passés par Raymond Domenech qui posent désormais un problème. L’entraîneur nantais a en effet été testé positif puis négatif, et il doit donc se tenir éloigné du banc du FCN pendant une semaine. L’ancien sélectionneur national, recruté par Waldemar Kita, va donc suivre à distance la prestation de son équipe, alors même que son avenir à Nantes est désormais incertain puisque ce mercredi les rumeurs d'un limogeage imminent circulent. C’est dans ce contexte que le podcast FC Nantes, auquel participent plusieurs journalistes locaux, a réalisé un sondage auprès de ses auditeurs-supporters afin de savoir s’il fallait encore changer d’entraîneur.

Et c’est peu dire que sur les 2.000 votants, ils sont rares ceux qui croient que Raymond Domenech va sauver le FC Nantes, 2,5% plus précisément. Si 30,4% estiment que l’ancien coach des Bleus est « mauvais et dépassé » et doit partir, une majorité, clairement très facétieuse, a une idée plus originale sur la suite de la saison des Canaris. 50,4% des supporters nantais estiment que Raymond Domenech doit céder sa place sur le banc du FC Nantes….mais pas à n’importe qui puisqu’ils pensent que Waldemar Kita doit lui succéder à ce poste. Une réponse évidemment pleine d’ironie, le propriétaire du club ayant empilé depuis des années les entraîneurs sans jamais trouver celui qui redonnera son lustre d’antan à l’emblématique club. Dernière rumeur en date, celle de la venue de Bruno Genesio.