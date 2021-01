Nantes : Domenech pour cacher la misère de Kita ?

Dans : FC Nantes.

Raymond Domenech a pris ses fonctions d'entraîneur du FC Nantes, mais nombreux sont ceux qui pensent que l'ancien coach des Bleus est juste là pour détourner l'attention sur les vrais soucis des Canaris.

Le FC Nantes a fait parler de lui pendant le trêve hivernale, car Waldemar Kita a décidé de mettre une pression encore plus incroyable sur son équipe lancée désormais dans une opération maintien. Déjà sous le feu de la colère de ses propres supporters, le propriétaire des Canaris a recruté l’entraîneur le plus à même de mettre de l’huile sur le feu rien que par son nom. En confiant les clés de Nantes à Raymond Domenech, l’homme d’affaires a probablement démontré qu’il se moquait éperdument de l’avis des fans nantais, et des observateurs extérieurs. Reste que l’ancien sélectionneur de l’équipe de France n’est là que pour six mois et qu’il n’a probablement pour but que d’attirer à lui les critiques et les opinions.

Dans Ouest-France, Christophe Delacroix estime que Waldemar Kita a choisi Raymond Domenech pour cette capacité à masquer la réalité au moins quelques mois. « Le bonhomme va se focaliser logiquement sur la vitrine car là est la priorité. Pour autant, les vrais problèmes ne vont pas s’évaporer : l’absence d’un véritable projet club, les guerres intestines, les pouvoirs usurpés du médical ou du dernier agent à la mode. Même s’il est plus malin que ses prédécesseurs, va savoir composer, le pompier ne pourra pas éteindre tous les incendies, s’occuper par exemple d’un centre de formation où le directeur négocierait son départ avant le terme de son contrat. Il ne faut pas s’y méprendre, Raymond est là pour repeindre la façade. Logiquement, dans six mois, un nouveau locataire viendra le remplacer », prévient le journaliste en charge du FC Nantes, lequel ne se fait pas d’illusions sur cette désignation.