Nantes cité de la peur ? L'entraîneur va sévir très vite

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Au-delà de la défaite 0-3, Nantes a réalisé une prestation catastrophique contre Montpellier samedi. Les joueurs n'ont pas répondu présent dans ce match crucial pour le maintien. L'entraîneur nantais pense à se séparer de certains d'entre eux, trop craintifs selon lui.

Plus bas que terre au classement et dans le jeu, Nantes a trouvé le moyen de creuser encore plus profond samedi après-midi. Les Canaris ont été étrillés sur leur pelouse par Montpellier sur le score de 3-0. Un revers qui montre que l'équipe, ou du moins une bonne partie d'elle, ne répond plus du tout face à l'enjeu terrible de la fin de saison. Avec deux matchs seulement à jouer, la situation sportive des Nantais devient préoccupante. Sans réaction, Nantes file tout droit vers la Ligue 2. L'électrochoc doit venir des cadres du FCN comme Ludovic Blas, Nicolas Pallois ou Alban Lafont. Mais, même eux n'arrivent pas à être au niveau. De quoi donner envie à leur entraîneur de couper certaines têtes dans son onze.

Pierre Aristouy ne veut plus de peureux dans l'équipe

Nommé il y a moins de deux semaines à la place d'Antoine Kombouaré, Pierre Aristouy est déjà sur la corde raide. Il doit rapidement déceler le problème de son équipe et trouver les solutions pour le résoudre. Présent en conférence de presse après la débâcle samedi, il a pointé du doigt la peur trop présente dans les rangs nantais. Avant le déplacement à Lille et la réception d'Angers, il a fait une promesse à la presse : des joueurs vont sauter de l'effectif et ce seront les plus peureux qui vont trinquer les premiers.

💬 Samuel Moutoussamy et Jean-Charles Castelletto après ce #fcnmhsc — FC Nantes (@FCNantes) May 21, 2023

« En deuxième période, on retrouve un désordre total, on leur a offert tout ce qu'ils aiment. Il ne faut pas mettre tous les joueurs dans une même case. Il y a des joueurs qui sont abattus et c'est plutôt positif après un score pareil, et il y a des joueurs qui ont peur et ça c'est un problème. C’est un problème parce qu’ils pourraient encore l’être le week-end prochain. Certains joueurs sont tétanisés. Je ne suis pas psychologue. Il faudra mettre sur le terrain des joueurs avec de la personnalité, sans crainte, avec cette fraîcheur pour faire des différences », a t-il analysé sans donner de noms. Au vu des dernières prestations nantaises, Aristouy est parti pour avoir une bonne migraine au moment de coucher les 11 noms de sa prochaine composition d'équipe.