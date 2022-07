Le nouveau PSG en Israël, Nantes et Kombouaré adorent ça

Dans : FC Nantes.

Par Guillaume Conte

PSG-Nantes, ce sera l'affiche de ce dimanche soir pour lancer la saison avec le Trophée des Champions. Antoine Kombouaré se régale d'avance.

Ancien joueur et entraineur du Paris Saint-Germain, Antoine voit comme un clin d’oeil le fait de débuter sa saison avec le Trophée des Champions face au champion de France. Mais il ne faut pas compter sur l’entraineur du FC Nantes pour faire dans le sentimentalisme. A l’approche de la rencontre, qui aura lieu dimanche à Tel Aviv, le technicien kanak est déjà dans le match avec l’envie de réaliser une belle prestation face à une équipe parisienne qui fait forcément beaucoup parler. Antoine Kombouaré a bien évidemment suivi du coin de l’oeil la préparation du PSG au Japon, et a souligné qu’il fallait s’attendre à une équipe du Paris SG très motivée à l’idée de donner un premier trophée à Christophe Galtier.

Kombaouré suit le PSG de près

« On voit un groupe qui travaille bien. C'est un groupe qui découvre son entraîneur, ils font des bons matches... il y a du monde tout le temps. Je m'attends à avoir une belle équipe du PSG. C'est un trophée. Ils ont tous envie de gagner. Ca tombe bien. On a une opportunité de gagner un trophée. Le déplacement, c'est comme ça. J'ai coutume de ne pas me plaindre. On va donner tout ce qu'on a pour gagner. C'est un match de compétition, qui rentre dans le cadre de la préparation. C'est un trophée, mais il n'y aura pas de points à la clé », a rappelé Antoine Kombouaré, pour qui l’important sera bien évidemment de bien figurer, de l’emporter, mais aussi de continuer à préparer le début de saison pour confirmer le dernier exercice très réussi des Canaris. Pour mémoire, le FCN avait donné du fil à retorde au PSG la saison passée, avec notamment une victoire 3-1 à la Beaujoire. Les Nantais ont remporté deux de leurs trois derniers matchs face à Paris. Christophe Galtier est donc prévenu.