L1 ‍: L’OL roi du silence à Nantes

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

28e journée de Ligue 1 :

Stade de La Beaujoire.

FC Nantes - Olympique Lyonnais : 1-3.

Buts : Abline (16e) pour Nantes ; Lacazette (75e), Fofana (77e) et Orban (90e+7) pour l’OL.

Dans un Stade de La Beaujoire à huis clos, l’Olympique Lyonnais a réussi à renverser le FC Nantes pour se rapprocher des places européennes en vue du sprint final (3-1).

Cinq jours après sa qualification pour la finale de la Coupe de France dans un stade en ébullition, le club rhodanien voulait enchaîner en championnat pour continuer à viser l'Europe. Mais dans un stade complètement vide, c’est Nantes qui lançait les hostilités ! Sur un bon centre de Mollet, Abline trompait effectivement Lopes de la tête pour ouvrir la marque (1-0 à la 16e). Suite à une réaction de Lyon avec Lacazette (27e), Mohamed était tout proche du break, mais l’attaquant nantais trouvait le poteau de Lopes (36e). Autant dire que les Canaris rentraient aux vestiaires avec un avantage plutôt logique.

Après la pause, l’OL continuait de subir, et Lacazette aurait pu être expulsé pour un coup de coude dans la tête de Zézé, mais l’arbitre Monsieur Brisard ne donnait qu’un carton jaune à l’attaquant lyonnais, ce qui entraînait une grosse colère d’Antoine Kombouaré (53e). Dans la foulée de ce fait de jeu important, Lopes sauvait encore les Gones face à Mohamed (58e), avant que Lyon ne renverse la tendance en l’espace de quelques minutes ! En effet, Lacazette égalisait d’abord en renard des surfaces du bout du pied droit après deux arrêts de Lafont (1-1 à la 75e). Puis deux minutes plus tard, Fofana donnait l’avantage à son équipe d’une frappe puissante au premier poteau sur un service de Maitland-Niles (1-2 à la 77e). Malgré une réaction nantaise (79e), l'OL enfonçait le clou au bout du temps additionnel avec un but d'Orban sur un contre lancé par Baldé (3-1 à la 97e).



Grâce à ce nouveau bon résultat en L1, l’OL reste dixième mais recolle à deux points de la septième place, potentiellement qualificative pour la Coupe d’Europe en fin de saison. Profitant pleinement des mauvais résultats de ses concurrents comme Reims, l’OM ou Rennes, le groupe de Pierre Sage s’offre donc un joli sprint final en L1. De son côté, le FCN de Kombouaré est passé proche de faire un bon coup dans la lutte pour le maintien, mais Nantes enchaîne finalement une septième défaite de suite à domicile en L1. Le FCN est donc 15e du championnat avec toujours deux points d’avance sur le barragiste, Lorient.