FCN : Un clash contre Kombouaré, Blas a osé

Par Eric Bethsy

Après le bon de sortie accordé en début de mercato, Ludovic Blas a fait l’objet d’un accord pour un transfert à Lille. Mais le FC Nantes, en difficulté dans son recrutement, a finalement décidé de retenir son milieu offensif. De quoi agacer l’ancien Guingampais qui refuse de jouer pour les Canaris.

Comme on pouvait s’y attendre, Ludovic Blas n’accepte pas sa situation sans broncher. A l’image de ses coéquipiers Alban Lafont et Moses Simon, le milieu offensif du FC Nantes avait reçu un de sortie en début de mercato. Une opportunité dont le LOSC aimerait profiter. Lille s’est effectivement entendu avec le meneur de jeu, mais aussi avec ses dirigeants pour un transfert à 15 millions d’euros, plus 2,5 millions d’euros de bonus. Il s’agissait a priori d’une belle vente pour les Canaris.

Nantes retire le bon de sortie

Seulement voilà, la fermeture du mercato approche et le FC Nantes ne parvient pas à renforcer son secteur offensif. Du coup, l’entraîneur Antoine Kombouaré s’est publiquement opposé au départ de Ludovic Blas, allant même jusqu’à mettre la pression sur Waldemar Kita. Et de son côté, le président souhaite lui aussi revenir sur sa parole donnée. « On ne peut pas non plus laisser partir n'importe qui à quinze jours de la fin de mercato, confiait le dirigeant à L’Equipe le 15 août dernier. Aujourd'hui, je dirais qu'il ne part pas. Moi, je veux qu'il reste. »

#FCNantes : Blas ne se voit pas jouer contre Toulouse… ça devait finir comme ça quand tu donnes un bon de sortie et tu l’affirmes haut et fort… puis tu changes d’avis en cours de route (alors que le joueur et le FCN sont satisfaits) LOGIQUE https://t.co/kUScOFyLWl — David Phelippeau (@dphelippeau) August 25, 2022

Autant dire que ce rebondissement ne plaît pas du tout à Ludovic Blas. Face au blocage de ses supérieurs, l’ancien joueur de Guingamp leur a fait savoir qu’il n’était pas en condition pour la venue de Toulouse dimanche (13h), lors de la 4e journée de Ligue 1. Le Nantais, déterminé à rejoindre Lille, se dit trop perturbé par sa situation. Une manière de lancer un véritable bras de fer pour obliger Nantes à accepter son départ. Connaissant la personnalité de son coach Antoine Kombouaré, il fallait oser.