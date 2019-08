FCN : Rupture du ligament croisé confirmée pour Coco

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Sorti sur civière contre Lille lors de la première journée de Ligue 1, Marcus Coco (Nantes) souffre bien d’une rupture du ligament croisé, comme l’a confirmé le club de Loire-Atlantique ce mardi matin. « Je voudrais avoir une pensée pour Marcus Coco, qui s'est gravement blessé. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. On l'encadrera du mieux possible. Je suis certain qu'il reviendra plus fort » a indiqué le directeur général délégué Franck Kita sur le site officiel des Canaris. Marcus Coco sera donc éloigné des terrains six à sept mois.