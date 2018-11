FCN : Rongier promet de régler ce problème embarrassant à Nantes

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Buteur la semaine dernière contre Guingamp, Valentin Rongier est assurément l’un des hommes forts du FC Nantes cette saison.

Replacé au poste de milieu défensif par Vahid Halilhodzic, celui qui a davantage été utilisé comme un meneur de jeu par Miguel Cardoso savoure sa montée en puissance. Néanmoins, dans les colonnes du journal L’Equipe, Valentin Rongier a concédé qu’il devait progresser dans un secteur de jeu bien précis : l’efficacité offensive. Car celui qui était pisté par Marseille cet été ne le cache pas : il panique dès qu’il arrive devant le but. Un léger problème à ce niveau, qu'il est urgent de régler…

« Oui, j'ai marqué dimanche dernier à Guingamp (5-0) et, non, il n'a pas neigé (rires). C'est vrai que ça arrive rarement, c'est une partie de mon jeu qu'il faut que j'améliore parce qu'un milieu de terrain moderne doit avoir des statistiques. Mais dès que j'arrive devant le but, je panique un peu, je me précipite. Les attaquants, je leur tire mon chapeau, parce que ça va super vite mais ils arrivent à prendre le temps » a confié Valentin Rongier. Reste à savoir quelle sera l’efficacité offensive du milieu de 23 ans ce dimanche après-midi contre Rennes lors du derby. Même si son rôle n°1 sera évidemment de bien défendre devant les imprévisibles attaquants à la disposition de Sabri Lamouchi.