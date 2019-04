FCN : Pas de penalty contre le PSG, l’aveu scandaleux de l’arbitre !

Dans : FC Nantes, PSG, Coupe de France.

Largement dominé au Parc des Princes (3-0) mercredi, le FC Nantes n’a rien pu faire pour empêcher le Paris Saint-Germain d’atteindre la finale de la Coupe de France.

Après la rencontre, les Canaris ont admis la supériorité de leur adversaire, mais avec un coup de gueule au passage. En effet, la partie a été marquée par plusieurs faits de jeu favorables aux Parisiens. A l’image du penalty non accordé à Kalifa Koulibaly sur le contact avec Thiago Silva. L’arbitre François Letexier n’a pas bronché, et l’on comprend mieux pourquoi après la révélation de Valentin Rongier.

« Je ne vais pas encore reparler de l’arbitre car cela va faire assez couler d’encre comme ça. Je ne dis pas que c’est à cause de l’arbitre qu’on a perdu mais il ne nous a pas aidés, a réagi le capitaine nantais. Je n’aime pas trop parler de l’arbitre mais dès qu’il n’a pas sifflé le penalty sur Kalifa et qu’à la mi-temps je lui demande s’il a revu les images, il me dit que pour lui, il n’y a pas penalty. »

Rongier a vite compris…

« Je vais même te dire ce qu’il m’a dit, a raconté le milieu. Même si j’apprécie Monsieur Letexier, ce n’est pas correct. Il m’a dit : "Pour moi, Thiago Silva n’a pas l’intention de faire une faute." Je lui demande : "Si c’est pour le PSG, est-ce que vous sifflez ?" Il me répond : "Monsieur Rongier, vous êtes intelligent, vous savez bien que les sanctions n’ont pas les mêmes conséquences." Quand un arbitre te dit ça, tu comprends que ça va être difficile et que la fin du match va être longue. » Une explication assez troublante…