FCN : Nantes rêve de Jimmy Briand, mais...

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1, Bordeaux.

A la recherche d’un joueur en attaque, Christian Gourcuff étudie plusieurs pistes afin d'étoffer son secteur offensif. La dernière en date mène à un joueur bien connu du championnat de France puisque le club de Loire-Atlantique vise Jimmy Briand, pourtant titulaire chez les Girondins de Bordeaux en ce début de saison. Le dossier est plutôt ambitieux au vu de la situation nantaise mais assurément, il sera extrêmement délicat de déloger l’ancien Rennais de la Gironde cet été.

La preuve, le compte Twitter @Girondinfos, toujours bien informé sur le club au scapulaire, indique ce mardi qu’un transfert de Jimmy Briand n’est pas à l’ordre du jour. Du côté de la direction bordelaise, on n’autorisera le Français à faire ses valises que si un attaquant d’un niveau comparable peut être recruté durant ce mercato. Au vu de l’enveloppe limité de Bordeaux sur le marché des transferts, on peut sérieusement en douter. Le FC Nantes ferait peut-être d’ores et déjà mieux de prospecter ailleurs afin de ne pas se retrouver sans solutions en fin de mercato.