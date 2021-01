FCN : Maradona à Nantes, Domenech dérape déjà

Dans : FC Nantes.

Connu pour sa communication maladroite lorsqu’il dirigeait l’équipe de France, Raymond Domenech n’a pas changé. La preuve ce vendredi pendant sa conférence de presse à la veille du déplacement à Montpellier.

L’officialisation est toujours attendue mais a priori, Jean Lucas va tenter de se relancer au Stade Brestois jusqu’à la fin de la saison. En manque de temps de jeu à l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain a obtenu un bon de sortie pour rejoindre un autre pensionnaire de Ligue 1 en prêt sans option d’achat. Le Brésilien était pourtant annoncé proche du FC Nantes qui semble avoir perdu les faveurs du Gone dans la dernière ligne droite. Sans doute un coup dur pour Raymond Domenech qui a tenté d’esquiver le sujet en conférence de presse. Mais on le sait, l’entraîneur des Canaris ne fait rien comme les autres lorsqu’il s’agit de communiquer.

Domenech ose une blague sur Maradona

Le technicien de 68 ans a en effet dérapé en plaisantant sur l’Argentin Diego Maradona, décédé en novembre dernier. « Jean Lucas ? Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas suivi les péripéties. Il n'est pas chez nous ? Il est à Brest. Eh bien, il est à Brest. Point. C'est comme ça, c'est la réalité. J'aurais aimé prendre Maradona mais il est mort (sourire). C'est comme ça, a osé l’ancien sélectionneur des Bleus. Le mercato, et tous les entraîneurs le disent, c'est une plaie. C'est un truc pour casser le groupe. On ramène des joueurs qui ne jouaient pas ailleurs, des joueurs qui ne sont pas au-dessus. Je suis très réservé sur cette période. » Un moment gênant pour les journalistes présents dans la salle, et qui démontre que Raymond Domenech a toujours autant de mal à contrôler sa communication, même s'il avait fait de gros efforts depuis une semaine et sa nomination au poste d'entraîneur du FC Nantes.