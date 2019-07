FCN : Les recrues pleuvent à Nantes, et c’est pas fini

Dans : FC Nantes, Mercato.

Difficile de dire si le coup de gueule de Vahid Halilhodzic a fonctionné. En tout cas, l’entraîneur du FC Nantes obtient les renforts qu’il réclamait.

Depuis quelques jours, les Canaris enchaînent les signatures pour renforcer l’effectif du Franco-Bosnien. En plus du gardien Alban Lafont, prêté pour deux ans par la Fiorentina, Dennis Appiah et Bridge Ndilu ont également signé. Tandis que l’ailier Marcus Coco débarque en provenance de Guingamp. Et ce n’est pas tout. Ce mercredi, Franck Kita a confirmé les arrivées imminentes du défenseur central Molla Wagué et de l’international algérien Mehdi Abeid.

« Tout est bon, c’est de l’administratif mais rien du tout, a confié le directeur général du FCN. Avec Marcus Coco qui passe aujourd’hui sa visite médicale, nous en sommes à six recrues. D’autres vont aussi arriver. On travaille sur un certain nombre de dossiers. Nous sommes très actifs sur le marché et relativement efficaces jusque-là. J’espère clore un autre dossier dans les jours qui viennent. » Autant dire que Nantes aura une nouvelle équipe la saison prochaine.