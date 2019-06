FCN : La recrue la plus chère du club est déjà à vendre !

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

L’été dernier, Waldemar Kita frappait un grand coup sur le marché des transferts en s’offrant les services d’Anthony Limbombe en provenance de Bruges. L’international belge devenait par ailleurs la recrue la plus chère de l’histoire du club de Loire-Atlantique, le FC Nantes ayant déboursé 8 ME pour le recruter. Mais l’ailier gauche de 24 ans n’a pas vraiment répondu aux attentes, avec seulement 3 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues.

Ainsi, Waldemar Kita ne serait pas contre un départ d’Anthony Limbombe. En effet, La Dernière Heure affirme que le Belge est tout proche d’un retour au pays, et plus précisément du Standard de Liège sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une solution qui conviendrait à Nantes, à condition évidemment que le club belge prenne en charge l’intégralité du salaire de Limbombe, lequel restera malheureusement pour les supporters nantais comme un flop après cette saison 2018-2019.