FCN : La mise au point de Kita sur le mercato de Nantes !

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Cet été, deux joueurs risquent d’être particulièrement courtisés du côté du FC Nantes.

Il s’agit évidemment de Valentin Rongier et de Diego Carlos, deux joueurs indispensables pour Claudio Ranieri la saison dernière et qui ont éveillé l’intérêt de nombreux clubs européens, dont l’OL et l’OM pour le premier cité. Mais dans une interview accordée à France Football, le président nantais Waldemar Kita a calmé tout le monde au sujet des éventuels départs de Rongier et Diego Carlos. Selon le boss du FC Nantes, les deux cadres de l’effectif actuel ne sont pas vraiment sur le départ…

« Valentin Rongier n’est pas suivi. Diego Carlos, je n’ai aucune nouvelle de personne. Si c’est suivi, on ne le sait pas. Il n’y a rien de concret. Chaque année, c’est un petit peu la même chose, ça se décante souvent dans les dernières semaines. Je ne m’inquiète pas trop. On a un effectif assez riche, il faut qu’on discute pour voir ce que l’on veut » a expliqué Waldemar Kita, qui semble clairement jouer un coup de poker menteur au sujet des deux joueurs. Car pour Nantes, il sera à l’évidence très compliqué de garder tous ses cadres. Surtout, des ventes semblent indispensables pour le club de Loire-Atlantique avant de recruter cet été.