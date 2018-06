FCN : La Brigade Loire lance un appel au secours à Kita

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Pendant que le FC Nantes cherche le successeur de l’entraîneur Claudio Ranieri, ses supporters ont pris la parole dans une lettre ouverte adressée à Waldemar Kita.

« On aurait aimé vous rencontrer, à l'issue de cette nouvelle saison compliquée, pour vous faire part de nos inquiétudes sur l'avenir de notre club », a commencé la Brigade Loire. En effet, l’un des principaux groupes de supporters souhaite attirer l’attention du président sur l’absence de projet sportif depuis près d’une décennie.

« Cela va faire 11 ans ans qu'on vous connaît. 11 ans, c'est long. Assez long pour mettre en place un projet sportif cohérent et en constater les premiers résultats. Assez long pour poser les bases solides d'une politique stable et pérenne au sein d'un club », peut-on lire dans la lettre. « Mais aucun projet sportif... aucun ! C'est un fait : il n'y a aucune cohérence dans les décisions prises à la tête du FC Nantes », a critiqué l’association qui évoque « la plus grande crise d'identité » de l’histoire des Canaris.

La BL réclame la fin du show Kita

Pour y remédier, le Brigade Loire conseille à Kita de « remettre les clés de la maison (...). Sans faire ingérence. Sans se donner en spectacle. » Avant de conclure : « Il faut que vous l’entendiez, Waldemar, d’une manière ou d’une autre. Que vous acceptiez d’avoir à apprendre de ceux qui aiment ce club, que vous compreniez que votre façon de faire actuelle ne pourra jamais marcher. Il faut que vous le fassiez, pour votre bien, et surtout pour le bien du FC Nantes, notre bien commun. Avant qu’il ne soit trop tard », a prévenu le groupe de supporters, qui attend évidemment une réponse et un rendez-vous avec le patron.