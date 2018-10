FCN : Kita prend une décision qui va révolutionner le mercato nantais

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours et Waldemar Kita l’a confirmé à Ouest-France, le FC Nantes va bien constituer une cellule de recrutement sous peu. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le club de Loire-Atlantique ne disposait pas d’une équipe de recruteurs, même si Philippe Mao a endossé ce rôle en fin de saison 2016-2017. Visiblement, l’idée du président nantais est de monter, en accord avec Vahid Halilhodzic, une équipe de recruteurs composée de 4 ou 5 anciens joueurs du club.

« Je vois l’intérêt pour le club mais à chaque changement d’entraîneur, son successeur débarque avec ses propres idées, ses propres noms et n’écoute pas les gens en place. C’est ce qui s’est passé avec Girard, Conceição même si lui c’était différent puisqu’il est arrivé en cours d’exercice, Ranieri et Cardoso. Demandez à Mao ! Qui est capable de me dire quels seront les joueurs qui seront là l’an prochain ? Pas moi. On a beaucoup travaillé avec des vidéos, après il faut tenir compte de l’aspect humain, et là, c’est vrai, il faut se déplacer. On est toujours à la recherche de gens disposant de compétences » a expliqué Waldemar Kita. Selon les informations du journal régional, plusieurs noms circuleraient ces dernières heures pour intégrer cette cellule de recrutement : Eric Pécout, Thierry Bonalair (actuellement au PSG) ou encore Christophe Pignol…