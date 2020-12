Dans : FC Nantes.

Présenté officiellement à la presse ce jeudi, Raymond Domenech a préféré jouer la carte de l'humour pour répondre à la provocation des supporters lors de son premier entraînement.

Après les rumeurs Laurent Blanc ou Patrick Vieira, c'est finalement Raymond Domenech qui a été choisi par Waldemar Kita pour devenir l'entraîneur du FC Nantes, au grand dam des supporters. Désemparés par le choix de leur Président, les fans canaris n'ont pas hésité à le montrer. Lors du premier entraînement disputé par leur nouveau coach, des supporters ont diffusé un message chambreur, le tout sous une musique de cirque en fond sonore. Présent en conférence de presse ce jeudi, le principal intéressé a préféré ironiser sur la situation.

« J'ai connu quelques équipes brésiliennes ou africaines qui mettaient la musique pour s'entraîner. Je ne sais pas... Si ça permet de gagner, d'être bien. La musique, ils en ont dans le vestiaire, avant les matches. Moi, je fais confiance. J'ai un contrat. Je me suis engagé pour quelque chose. Je fais confiance aux gens qui sont autour de moi. Je ne connais personne dans ce club qui a envie que ça ne marche pas. Tout le monde a envie que ça marche. On doit vivre dans cette relation de confiance les uns avec les autres, apprendre à se connaître, moi à connaître un peu plus les joueurs. C'est bien avancé maintenant. Connaître les gens, le public, l'histoire du club, c'est important aussi. C'est ce rapprochement qui fait que l'on va bien vivre ensemble » a répondu l'ex-sélectionneur des Bleus. Plus que dans les médias, c'est sur le terrain que Raymond Domenech sera attendu, dès le 6 janvier face à Rennes.