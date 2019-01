FCN : « Je suis un entraîneur libre », la réponse d’Halilhodzic à Kita

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Le transfert n’avait pas encore été officialisé, mais Vahid Halilhodzic a vendu la mèche en conférence de presse.

Comme pressenti, Emiliano Sala portera bien les couleurs de Cardiff City. Une opération réalisée dans le dos de l’entraîneur du FC Nantes. Pire, le technicien s’attendait à une prolongation de son attaquant. C’était effectivement la version donnée par Waldemar Kita. Autant dire que « Coach Vahid » n’a pas du tout apprécié le mensonge de son président.

« Je n'étais pas au courant, a raconté Halilhodzic. C'est ce qui m'a le plus chagriné. Il faut venir parler. J'ai eu un message hier soir qui me disait que c'était fait. Le président m'a appelé hier soir, je n'ai pas répondu. Je l'ai eu tout à l'heure. Il m'a expliqué certaines choses, le joueur disait autre chose. Je sais juste que Sala est parti. Ils sont tous contents, sauf peut-être moi. » Si le Bosnien a démenti ses envies de départ, certaines de ses phrases ont pourtant indiqué le contraire avant le déplacement à Angers dimanche (17h).

Halilhodzic dément mais…

« Il peut se passer beaucoup de choses, pour l'instant je dois préparer le match. Normalement, je serai sur le banc à Angers, a confié le coach des Canaris. Je suis un entraîneur libre. Si ça ne va pas, je peux me permettre de partir. En ce moment, beaucoup de choses m'ont déçu. (…) Qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas. Je suis un peu résigné, pas content... Mais c'est comme ça. » On voit mal comment Kita et Halilhodzic pourraient terminer la saison ensemble...