FCN : Halilhodzic l'avoue, le chantier est immense à Nantes

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Vahid Halilhodzic (coach du FC Nantes après la défaite 3-0 à Bordeaux) : « Il faut féliciter Bordeaux. J'avais prévu un match complètement différent, surtout le début de match. Mon équipe a encaissé le coup psychologiquement. Il y a un travail énorme à faire. Il manque tout : du physique, de la tactique, du mental. Forcément, je suis triste de voir le FC Nantes dans cette position. Mais le challenge m'intéresse, je n'aurais pas fait ça pour un autre club. Mais je sais que l'on va faire mieux. Il faudra quelques mois, c'est certain. On fera tout pour sortir de cette situation terrible. Il ne faut passer se cacher : pendant cette trêve, on va travailler sur TOUS les aspects : physique, mental, tactique ».